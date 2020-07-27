Решение о проведении US Open будет принято не ранее 3 августа

Дедлайн по принятию решения о проведении или отмене US Open был отодвинут. Изначально предполагалось, что решение примут 28 или 29 июля, а теперь это случится не ранее 3 августа, сообщает в Twitter журналистка Стефани Майлс.

3 августа в Палермо должен возобновиться сезон WTA. Возвращение ATP запланировано на конец августа и должно состояться в Нью-Йорке на перенесенном туда «Мастерсе».

US Open должен начаться 31 августа.