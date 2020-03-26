Решение о проведении Уимблдона будет принято на следующей неделе

Решение по поводу проведения Уимблдона будет принято на следующей неделе на заседании главного совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), информирует пресс-служба турнира.

Уимблдон запланирован с 29 июня по 12 июля. Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры до 7 июня из-за коронавируса.

?По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 187 человек. Умерших — 19 784, выздоровевших — 111 933. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.