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Решение о проведении Уимблдона будет принято на следующей неделе

00:18

Решение по поводу проведения Уимблдона будет принято на следующей неделе на заседании главного совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), информирует пресс-служба турнира.

Уимблдон запланирован с 29 июня по 12 июля. Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры до 7 июня из-за коронавируса.

?По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 187 человек. Умерших — 19 784, выздоровевших — 111 933. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.

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