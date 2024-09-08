Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:56

Рэпер Дрейк поставил 210 тысяч долларов на победу Фритца в финале US Open

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дрейк.
Фото Global Look Press

Канадский рэпер Дрейк в своих соцсетях сообщил, что сделал ставку в размере 210 тысяч долларов на победу американца Тейлора Фритца в финальном матче US Open-2024.

В финале, который пройдет 8 сентября и начнется в 21:00 по московскому времени, Фритц встретится с первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером.

«Продолжаю свой рекорд как самый смелый спортивный беттор в истории с наибольшим количеством проигрышей», — написал в своем посте Дрейк.

Ранее исполнитель уже делал крупные проигрышные ставки: например, на победу «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли-2024 (500 тысяч долларов) и на триумф Самуэля Адесаньи в бою с Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 305 (450 тысяч долларов). В 2022 году канадец поставил миллион долларов на победу Аргентины в финале чемпионата мира, но проиграл ставку, поскольку выбрал победу аргентинцев в основное время. Команда в итоге стала чемпионом мира, но победив сборную Франции в серии пенальти.

Дрейк, хоккеисты &laquo;Эдмонтона&raquo; после поражения от &laquo;Флориды&raquo;. «Проклятье Дрейка» опять в действии. Рэпер поставил полмиллиона на «Эдмонтон»

Теннис
US Open
Янник Синнер
Читайте также
Дзюба пнул игрока «Амкала» и сорвал финал Лиги уличного футбола
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
По факту массовой драки на Кубани возбуждено уголовное дело
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Стало известно, представители каких знаков зодиака путешествуют чаще всего
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости