Рене Стаббз заявила, что Андрееву засудили в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Экс первая ракетка мира в паре, австралийская теннисистка Рене Стаббз прокомментировала спорный эпизод в 1/4 финала «Ролан Гаррос» между Миррой Андреевой и Лоис Буассон (6:7 (6:8), 3:6).

Во втором сете при счете 3:3, 0:30 на подаче Андреевой француженка остановила розыгрыш, указав на аут после удара соперницы. Судья проверила отметку и согласилась с Буассон, при этом Андреева была не согласна с этим решением.

«При счете 3:3, 0:30 Андрееву засудили. Ясно видно, что грунт поднялся с линии после попадания мяча. Мирра даже сказала судье: «Грунт слетел с линии». И она была права. Там был еще один след, именно по которому определили аут. Когда у нас будет электронная система определения аутов!» — написала Стаббз в своем аккаунте в соцсети Х.

Буассон в полуфинале «Ролан Гаррос» встретится с американкой Коко Гауфф.