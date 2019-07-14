Рекорду всех времен Федерер и Джокович уступили 51 минуту

Матч между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером продолжался 5 часов и 2 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3) в пользу серба. Этот поединок стал вторым по продолжительности финалом в истории проведения турниров "Большого шлема". В 2012 году Джокович за 5 часов 53 минуты одолел в решающей встрече Открытого чемпионата Австралии Рафаэля Надаля – 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. Зато результат финала US Open-1988, в котором сошлись швед Матс Виландер и американец Иван Лендл, Джокович и Федерер превзошли на восемь минут.

Серб и швейцарец заодно установили новый рекорд длительности финала британского турнира "Большого шлема", превзойдя на 14 минут результат 2008 года, когда Федерер и Надаль не уходили с корта 4 часа 48 минут. Но дотянуть до наивысшего результата по проведенным геймам они не смогли. В 2009 году Федерер и Энди Роддик провели на корте 77 геймов – на 10 больше, чем Роджер и Новак в воскресенье. Тогда швейцарец победил – 5:7, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 3:6, 16:14. (Кирилл Бурдаков)