24 июня, 14:31

Россиянка Корнеева проиграла в первом круге квалификации на Уимблдон

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Алина Корнеева проиграла швейцарке Ребеке Масаровой в первом круге квалификации на Уимблдон — 0:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

На счету 18-летней Корнеевой 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Масарова сделала 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5.

Во втором круге 25-летняя Масарова сыграет с победительницей матча Нина Стоянович (Сербия) — Сюзан Бандеччи (Швейцария).

  • Forz

    Что пока он не видит что у Медведева теннис на первом месте

    25.06.2025

  • ILYA

    Чего то я пропустил , что он там молвил?

    25.06.2025

  • nikola mozaev

    К сожалению, в этом году у Алины пять подряд поражений на взрослом уровне. Нужно как-то выходить из жёсткого кризиса. Играет Корнеева здорово, несколько побед на юниорских БШ просто так не одерживают.

    25.06.2025

  • Forz

    Слова Кафельника в отношении Медведева пожалуй вполне можно применить и в отношении Корнеевой

    24.06.2025

  • Иван Л.

    Печалька. Такая девочка талантливая, да травмы проклятущие достали

    24.06.2025

