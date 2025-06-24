Россиянка Корнеева проиграла в первом круге квалификации на Уимблдон

Российская теннисистка Алина Корнеева проиграла швейцарке Ребеке Масаровой в первом круге квалификации на Уимблдон — 0:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

На счету 18-летней Корнеевой 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Масарова сделала 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5.

Во втором круге 25-летняя Масарова сыграет с победительницей матча Нина Стоянович (Сербия) — Сюзан Бандеччи (Швейцария).