«Реал» поздравил Надаля с победой на «Ролан Гаррос»

«Реал» поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с победой на «Ролан Гаррос».

«Поздравляем с очередным историческим достижением, Надаль. Мы гордимся тем, что великий мадридист и почетный член «Реала» является лучшим теннисистом всех времен. Поздравляем с 22-м «Большим шлемом» и с 14-й победой на «Ролан Гаррос». Магическое число в 2022 году», — написала пресс-служба «Реала» в Twitter.

Надаль в финале «Ролан Гаррос» победил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

36-летний испанец выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в карьере, что является рекордом. Он оторвался от ближайших преследователей — Новака Джоковича и Роджера Федерера — на 2 титула.

Также Надаль выиграл 14-й «Ролан Гаррос» в карьере и завоевал 92-й титул в карьере.