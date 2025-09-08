«Реал» поздравил Алькараса с победой на US Open

«Реал» поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой в финале US Open над итальянцем Янником Синнером.

«Дорогой Карлос Алькарас, поздравляем вас со вторым чемпионством на US Open, c шестой победой в турнирах «Большого шлема» и с заслуженным первым местом в мировом теннисном рейтинге. Мы, болельщики «Реала», всегда рядом и очень гордимся вами. Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении испанского клуба.

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Алькараса.

Для 22-летнего Алькараса это шестая победа на «Больших шлемах» в карьере. Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США-2022 и по два раза становился чемпионом Уимблдона (2023 и 2024) и «Ролан Гаррос» (2024 и 2025). Всего на его счету теперь 23 титула на уровне ATP в одиночном разряде.