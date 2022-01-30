«Медведеву никогда не достичь такого уровня, как бы он не трепыхался». Реакция болельщиков на поражение россиянина в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в финале Australian Open уступил испанцу Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7), хотя выиграл первые два сета. Игра продолжалась — 5 часов 24 минуты.

Многие фанаты раскритиковали россиянина за то, что он не смог довести матч до победы.

Jacky_Dnepr: «Медведев проиграл своим укороченным. Не умеет, а зачем-то в решающих розыгрышах бил».

Andrey Sharko: «Нужно меньше трындеть с судьями, а играть».

Serzheo: «Сам проиграл. Постоянные ошибки. Укороченные — ненужные. Физики нет. Видно, что к спортзалу и близко не подходит, потому и ноги сводить начало. Тебе 25, чувак... Какие могут быть мышечные проблемы?»

Dyadya: «Медведев жалкий ягненок против Надаля. Как он вообще дошел до финала? Никогда Медведев не будет первой ракеткой мира. Слабак!»

Но часть болельщиков просто признала величие Рафаэля Надаля, который установил новый рекорд по количеству выигранных турниров «Большого шлема».

Уральский воин: «Хотелось бы поздравить Даню с отличным турниром. Из нового поколения он лучший, как не крути. А небожители пока остаются ими, что-то в них есть такое, чего нет во всех остальных».

Андрей Образцов: «Джокович, Надаль, Федерер. Медведеву никогда не достичь их уровня, как бы он не трепыхался».

TokTram: «Великолепнейший матч. С печальным финалом. Рафа просто неубиваемый. Гвозди такими людьми забивать».