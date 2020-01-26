Раонич обыграл Чилича в 1/8 финала Australian Open

В матче четвертого раунда Australian Open в мужском одиночном разряде канадский теннисист Милош Раонич обыграл хорвата Марина Чилича (6:4, 6:3, 7:5).

Матч продолжался два часа и 17 минут. В 1/4 финала Раонич сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия0.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Милош Раонич (Канада, 32) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:3, 7:5