Раонич обыграл Чилича в 1/8 финала Australian Open
07:33
В матче четвертого раунда Australian Open в мужском одиночном разряде канадский теннисист Милош Раонич обыграл хорвата Марина Чилича (6:4, 6:3, 7:5).
Матч продолжался два часа и 17 минут. В 1/4 финала Раонич сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия0.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Милош Раонич (Канада, 32) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:3, 7:5
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