Раонич и Лайович вышли в четвертый круг Australian Open

Сербский теннисист Душан Лайович обыграл испанца Педро Мартинеса в матче третьего круга Australian Open — 6:7 (6:8), 7:5, 6:1, 6:4.

В четвертом круге турнира Лайович встретится с немцем Александром Зверевым.

В параллельной встрече канадец Милош Раонич победил венгра Мартона Фучовича — 7:6 (7:2), 5:7, 6:2, 6:2. В четвертом круге Раонич сыграет против победителя пары Новак Джокович — Тэйлор Фритц.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Душан Лайович (Сербия, 23) — Педро Мартинес (Испания) — 6:7 (6:8), 7:5, 6:1, 6:4

Милош Раонич (Канада, 14) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:6 (7:2), 5:7, 6:2, 6:2