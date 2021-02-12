Раонич и Лайович вышли в четвертый круг Australian Open
12:32
Сербский теннисист Душан Лайович обыграл испанца Педро Мартинеса в матче третьего круга Australian Open — 6:7 (6:8), 7:5, 6:1, 6:4.
В четвертом круге турнира Лайович встретится с немцем Александром Зверевым.
В параллельной встрече канадец Милош Раонич победил венгра Мартона Фучовича — 7:6 (7:2), 5:7, 6:2, 6:2. В четвертом круге Раонич сыграет против победителя пары Новак Джокович — Тэйлор Фритц.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Душан Лайович (Сербия, 23) — Педро Мартинес (Испания) — 6:7 (6:8), 7:5, 6:1, 6:4
Милош Раонич (Канада, 14) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:6 (7:2), 5:7, 6:2, 6:2
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