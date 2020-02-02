Рам и Солсбери выиграли парный турнир Australian Open

Победителями Australian Open в мужском парном разряде стали британец Раджив Рам и американец Джо Солсбери. В финале они обыграли австралийскую пару Макс Перселл/Люк Сэвилл — 6:4, 6:2. Матч про

Для Рама и Солсбери это первая победа в парном разряде на турнирах «Большого шлема». Американец при этом в прошлом году выиграл Australian Open в миксте.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Финал

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 11) — Макс Перселл/Люк Сэвилл (Австралия, WC) — 6:4, 6:2