Рам и Солсбери выиграли парный турнир Australian Open
08:24
Победителями Australian Open в мужском парном разряде стали британец Раджив Рам и американец Джо Солсбери. В финале они обыграли австралийскую пару Макс Перселл/Люк Сэвилл — 6:4, 6:2. Матч про
Для Рама и Солсбери это первая победа в парном разряде на турнирах «Большого шлема». Американец при этом в прошлом году выиграл Australian Open в миксте.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Финал
Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 11) — Макс Перселл/Люк Сэвилл (Австралия, WC) — 6:4, 6:2
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