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Сегодня, 15:57

Рахимова уступила испанке Букше в первом круге Уимблдона

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская теннисистка Камилла Рахимова уступила Кристине Букше в первом круге Уимблдона — 3:6, 6:4, 6:7 (9:11).

На счету россиянки 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

Испанская спортсменка 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге испанка сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США, 4) — Лорен Дэвис (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Букша (Испания) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 4:6, 7:6 (11:9)

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Камилла Рахимова
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