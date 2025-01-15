Рахимова в паре с Тормо вышла во второй круг Australian Open
Россиянка Камилла Рахимова с испанкой Сарой Соррибес Тормо переиграли Анну Данилина и Ирину Хромачева в первом круге парного разряда Australian Open — 6:3, 6:1.
Матч продолжался 1 час 16 минут.
Следующими соперницами Рахимовой и Тормо будут Ребекка Шрамкова из Словакии и Виктория Томова из Болгарии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова/Сара Соррибес Тормо (Россия/Испания) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 8) — 6:3, 6:1
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