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Сегодня, 07:14

Рахимова в паре с Тормо вышла во второй круг Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянка Камилла Рахимова с испанкой Сарой Соррибес Тормо переиграли Анну Данилина и Ирину Хромачева в первом круге парного разряда Australian Open — 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 16 минут.

Следующими соперницами Рахимовой и Тормо будут Ребекка Шрамкова из Словакии и Виктория Томова из Болгарии.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг

Камилла Рахимова/Сара Соррибес Тормо (Россия/Испания) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 8) — 6:3, 6:1

Теннис
Ирина Хромачева
Камилла Рахимова
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