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Сегодня, 19:58

Рахимова и Соснович завершили выступление на US Open в парном разряде

Алина Савинова
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Российская теннисистка Камилла Рахимова и белоруска Александра Соснович не смогли выйти в третий круг Открытого чемпионата США в парном разряде.

В матче второго раунда спортсменки проиграли чешке Марии Боузковой и испанке Саре Соррибес Тормо — 4:6, 1:6. Встреча длилась 1 час 36 минут. На счету Рахимовой и Соснович 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Следующими соперницами Боузковой и Соррибес Тормо будут победительницы матча Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 5) — Виктория Голубич/Джессика Мур (Швейцария/Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания, 11) — Камилла Рахимова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия, WC) — 6:4, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/12/6/
Теннис
US Open
Камилла Рахимова
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