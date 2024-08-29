Рахимова и Соснович вышли во второй круг US Open в парном разряде

Россиянка Камилла Рахимова в паре с белорусской Александрой Соснович одержали победу в первом круге US Open в парном разряде. В двух сетах они выиграли у Элины Аванесян из Армении и Катаржины Питер из Польши — 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 31 минуту.

Следующие соперницы российско-белорусской пары определится в матче Эшлин Крюгер/Слоан Стивенс (США) — Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия, WC) — Элина Аванесян/Катаржина Питер (Армения/Польша) — 6:2, 6:4