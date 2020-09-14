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Рафаэль Надаль: «Жаль Новака, но поступать так нельзя»

21:33
Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Фото Reuters
Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Фото Reuters
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19-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича на US Open. Теннисист был отстранен от участия в турнире в матче 4-го круга против Пабло Карреньо Бусты за то, что при откидке мяча попал в судью.

— Последствия всегда одинаковые. Новаку не повезло. Правила ясно говорят, что это решение принимается по умолчанию, — цитирует SPortsmole Надаля. — Жаль его, у него были шансы (на трофей). Но поступать так нельзя. На корте нужен самоконтроль, потому что в противном случае может не повезти так же, как ему.

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