Надаль: «Не думал, что в 2022 году у меня снова будет шанс выиграть Australian Open»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свой выход в финал Australian Open.

«Для меня попадание в финал очень много значит. Нужно отдать должное Берреттини, он молод и с каждым годом становится все сильнее. Он был в финале Уимблдона, теперь дошел до полуфинала в Австралии. Я желаю Маттео всего наилучшего, у него светлое будущее. Победа в 21-м турнире «Большого шлема»? Сейчас для меня самое важное не это, а само выступление на Australian Open, это значит для меня больше, чем что-либо еще.



Это потрясающий турнир, на котором мне несколько раз не везло из-за травм. Иногда у меня были тяжелые финалы, как в 2012-м с Джоковичем или в 2017-м с Федерером. Мне посчастливилось выиграть этот турнир в 2009 году, но я не думал, что в 2022 году у меня снова будет шанс на победу. Сегодня я постараюсь насладиться выходом в финал, а в воскресенье выложусь на максимум», — сказал во время послематчевого интервью Надаль.

#Nadal questioned about the 21 slam: «For me it's all about Australian Open, more than everything else. I never thought to have another chance to win here in 2022». pic.twitter.com/PUHc6WkJem — Lorenzo Ercoli (@Ladal17) January 28, 2022

В финале Надаль встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 4) — Даниил Медведев (Россия, 2).

В случае победы в финале испанец выиграет 21-й турнир «Большого шлема» в карьере и установит новый рекорд. В данный момент испанец вместе с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем делит рекорд по количеству выигранных турниров «Большого шлема», все трое выиграли по 20 титулов.