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Сегодня, 18:47

Рафаэль Надаль стал самым возрастным чемпионом «Ролан Гаррос» в истории

Иван Торопцев
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал самым возрастным чемпионом в истории «Ролан Гаррос».

Сегодня, 5 июня Надаль выиграл турнир в 14-й раз в карьере в возрасте 36 лет и 2 дней. Предыдущий рекорд принадлежал соотечественнику Надаля, Андресу Гимено, который побеждал в финале «Ролан Гаррос» в возрасте 34 лет, 9 месяцев и 19 дней.

Самым возрастным победителем турнира «Большого шлема» является Кен Розуолл, который выиграл Australian Open в возрасте 37 лет, 1 месяца и 24 дней в 1972 году.

Теннис
Roland Garros
Рафаэль Надаль
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