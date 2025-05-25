25 мая 2025, 20:35

Надаль — о своем опыте выступлений на «Ролан Гаррос»: «Это была невероятная история»

Алина Савинова
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль выступил с речью на церемонии в его честь на «Ролан Гаррос»-2025.

Мероприятие состоялось в воскресенье, 25 мая. Во время церемонии на большом экране на центральном корте «Ролан Гаррос» показали ролик с главными моментами карьеры экс-теннисиста. Сам Надаль едва сдерживал слезы при просмотре видео.

«Это была невероятная история, которая началась в 2004 году, когда я впервые приехал на «Ролан Гаррос». Я едва мог ходить из-за травмы ноги. В тот год я поднялся на верхушку стадиона на костылях и смотрел на него сверху. Я мечтал вернуться сюда, и в 2005-м наконец смог сыграть здесь впервые. За эти 20 лет я испытал все. У меня были невероятные соперники, такие как Энди [Маррей], Новак [Джокович], Роджер [Федерер] и многие другие, которые доводили меня до предела физических и умственных возможностей. Это не было бы таким захватывающим без наших длительных соперничеств, которые заставляли всех нас совершенствоваться каждый день. «Ролан Гаррос» уникален. Не только потому, что это основополагающая часть истории. Большое количество людей работают неустанно, чтобы сделать этот турнир таким, какой он есть», — приводит пресс-служба АТР слова Надаля.

Надаль завершил карьеру в 2024 году в возрасте 38 лет. Он является рекордсменом по победами на Открытом чемпионате Франции (14). Всего на его счету 22 выигранных турнира «Большого шлема».

Читайте также
У армейцев один гениальный матч весной и рекордные четыре поражения подряд. Что творится с ЦСКА
ФАС проверит ограничение скорости домашнего интернета провайдером «Дом.ру»
Тутберидзе и Плющенко публично поспорили из-за перехода Сарновских
Шахматистка Конеру предложила перенести турниры претендентов с Кипра из-за войны на Ближнем Востоке
Пострадавшего при нападении с ножом подростка в Подмосковье прооперировали
WSJ сообщила о самой масштабной кибератаке на США во время войны с Ираном
Радулов — о продолжении карьеры
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка Открытого чемпионата Франции
Соболенко — о своих комментариях после финала «Ролан Гаррос»: «Я очень сожалею. Мы все совершаем ошибки»
Алькарас — об отпуске на Ибице: «Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно»
Синнер: «После «Ролан Гаррос» я навестил родителей, поиграл с друзьями в пинг-понг»
Надаль — о Синнере и Алькарасе: «Теннис в надежных руках»
Гауфф — о словах Соболенко после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «Наверное, она была на эмоциях»
Тренер Алькараса — о финале «Ролан Гаррос»: «Карлос всегда был отличным бойцом»
