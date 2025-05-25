Надаль — о своем опыте выступлений на «Ролан Гаррос»: «Это была невероятная история»

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль выступил с речью на церемонии в его честь на «Ролан Гаррос»-2025.

Мероприятие состоялось в воскресенье, 25 мая. Во время церемонии на большом экране на центральном корте «Ролан Гаррос» показали ролик с главными моментами карьеры экс-теннисиста. Сам Надаль едва сдерживал слезы при просмотре видео.

«Это была невероятная история, которая началась в 2004 году, когда я впервые приехал на «Ролан Гаррос». Я едва мог ходить из-за травмы ноги. В тот год я поднялся на верхушку стадиона на костылях и смотрел на него сверху. Я мечтал вернуться сюда, и в 2005-м наконец смог сыграть здесь впервые. За эти 20 лет я испытал все. У меня были невероятные соперники, такие как Энди [Маррей], Новак [Джокович], Роджер [Федерер] и многие другие, которые доводили меня до предела физических и умственных возможностей. Это не было бы таким захватывающим без наших длительных соперничеств, которые заставляли всех нас совершенствоваться каждый день. «Ролан Гаррос» уникален. Не только потому, что это основополагающая часть истории. Большое количество людей работают неустанно, чтобы сделать этот турнир таким, какой он есть», — приводит пресс-служба АТР слова Надаля.

Надаль завершил карьеру в 2024 году в возрасте 38 лет. Он является рекордсменом по победами на Открытом чемпионате Франции (14). Всего на его счету 22 выигранных турнира «Большого шлема».