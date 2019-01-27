Рафаэль Надаль: "Сегодня не лучший мой день, но эти две недели были важными для меня"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль – о своем выступлении на Australian Open-2019. В финале его обыграл серб Новак Джокович (6:3, 6:2, 6:3).

- Во-первых, большие поздравления Новаку и его команде, он показа великолепный уровень, - сказал испанец в эфире телеканала Eurosport 1. - Cпасибо всем, кто делает возможным проведение этого турнира. Большое спасибо всем в Федерации тенниса Австралии, вы делаете фантастическую работу. Вы делаете этот турнир лучшим в мире и популяризируете теннис во всем мире. Хоть сегодня был и не лучший мой день, это были важные две недели для меня.

Я прошел через сложные моменты, не мог играть с US Open из-за травмы. То, что я сейчас стою здесь, для меня очень важно. Я провел две отличные недели. Это вдохновляет меня. Спасибо моей семье и моей команде. Я буду продолжать упорно работать, чтобы играть еще лучше. Я благодарю всех болельщиков за эти две фантастические недели. Когда я не играл, мне больше всего не хватало именно поддержки зрителей.