Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:03

Надаль — о травме Зверева: «Было очень тяжело видеть, как он плачет»

Рафаэль Надаль прокомментировал травму Александра Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рафаэль Надаль и Александр Зверев.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поддержал Александра Зверева, который получил травму в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Это был очень тяжелый матч — больше трех часов, а мы даже не закончили второй сет. Когда он играет на таком супервысоком уровне, матчи с ним — одно из самых сложных испытаний.

В такой ситуации трудно что-то говорить. Конечно, для меня еще один финал «Ролан Гаррос» — это мечта, но в то же время такая концовка...

Я был в комнате с Сашей перед тем, как он вернулся на корт. Было очень тяжело видеть, как он плачет», — приводит слова Надаль пресс-служба турнира.

Надаль — 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос», он выигрывал все финалы французского турнира Большого шлема, до которых добирался.

В финале «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с норвежцем Каспером Руудом или хорватом Марином Чиличем.

Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Как научиться отличать ядовитые грибы: советы профессиональных грибников
Правда ли, что миллиардер Галицкий серьезно болен, а денег осталось только на лечение? Что теперь будет с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль установил рекорд по количеству финалов «Ролан Гаррос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости