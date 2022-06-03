Испанский теннисист Рафаэль Надаль поддержал Александра Зверева, который получил травму в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Это был очень тяжелый матч — больше трех часов, а мы даже не закончили второй сет. Когда он играет на таком супервысоком уровне, матчи с ним — одно из самых сложных испытаний.

В такой ситуации трудно что-то говорить. Конечно, для меня еще один финал «Ролан Гаррос» — это мечта, но в то же время такая концовка...

Я был в комнате с Сашей перед тем, как он вернулся на корт. Было очень тяжело видеть, как он плачет», — приводит слова Надаль пресс-служба турнира.

Надаль — 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос», он выигрывал все финалы французского турнира Большого шлема, до которых добирался.

В финале «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с норвежцем Каспером Руудом или хорватом Марином Чиличем.