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Сегодня, 18:59

Надаль: «Не знаю, что будет дальше, но я продолжу бороться, что бы ни происходило»

Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на «Ролан Гаррос»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на «Ролан Гаррос».

Сегодня, 5 июня Надаль победил норвежца Каспера Рууда в финале турнира со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

«В первую очередь, хочу сказать, что мне было очень приятно играть против Каспера. Поздравляю его с выходом в финал. У него будет прекрасная карьера, он сделал большой шаг вперед за эти две недели. Желаю ему всего наилучшего.
Что касается меня — я должен поблагодарить свою команду, семью, всех, кто помогал мне. В этом году происходят просто невероятные вещи. Трудно описать мои ощущения, для меня было большим удовольствием играть здесь. Я не знаю, что случится дальше, но я продолжу бороться дальше, что бы ни происходило», — сказал Надаль во время вручения титула.

Надаль выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в карьере и в 14-й раз стал чемпионом «Ролан Гаррос».

Сегодня появлялась информация о том, что 36-летний испанец может объявить о завершении карьеры.

Теннис
Roland Garros
Рафаэль Надаль
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