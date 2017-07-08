Рафаэль Надаль: "Полтора сета с Хачановым я играл фантастически"

Теннисист Рафаэль Надаль после матча третьего круга Уимблдона против Карена Хачанова (6:1, 6:4, 7:6) отметил, что одержать победу ему помогла сухая погода. Испанец впервые с 2011 года вышел в четвертый раунд турнира, где сыграет с люксембуржцем Жилем Мюллером.

- Полтора сета я играл фантастически, но потом немного сдал, - приводит пресс-служба АТР слова Надаля. - В важные моменты матча сыграл уверенно, а тай-брейк провел лучше соперника. Рад, что остался на вторую неделю Уимблдона. Надеюсь, погода останется такой же сухой. Мне всегда нравится играть на солнце, потому что тогда корт тверже.