Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале US Open. Рафаэль выиграл 19-й титул «Большого шлема» в карьере.

— Первое, что хотел бы сказать после этого потрясающего матча — прекрасная игра, которую показал сегодня Даниил, -сказал испанец на церемонии награждения. — Он уже четвертый в мире — потрясающий прогресс. Я хочу поздравить тебя с тем, как ты боролся. Ты был достоин победы. Для меня это был очень эмоциональный вечер, незабываемый. Это великолепный стадион, выступать перед такими замечательными зрителями — это что-то непередаваемое.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...