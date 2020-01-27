После победы над Ником Кирьосом (6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)) в 4-м раунде Australian Open Рафаэль Надаль прокомментировал информацию о гибели известного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Надаль давал интервью в кепке «Лейкерс».

— Что сказать, я проснулся и сразу же увидел эту ужасную новость. Очень жаль. Коби был одним из величайших спортсменов в истории, он заслужил громкие овации в свой адрес, — сказал Надаль в эфире Eurosport. — Я не очень общался с Коби, но мы пересекались. Мой близкий друг Пау Газоль долго играл с Брайантом в «Лейкерс». Пау всегда говорил, что Коби — трудяга, всегда хотел добиться большего, выйти на новый уровень. Брайант стал вдохновляющим примером для многих детей и спортсменов. Сегодняшний день хочется забыть, но Коби Брайант точно останется в наших сердцах и памяти навсегда.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.