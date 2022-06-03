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Сегодня, 22:34

Рафаэль Надаль — Александр Зверев: видеообзор матча 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полуфинал «Ролан Гаррос».
Фото Reuters

Пятая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции после отказа немца Александра Зверева, занимающего третью строчку рейтинга ATP.

Зверев получил травму во втором сете полуфинального матча «Ролан Гаррос». Он не смог продолжить встречу.

Соперники провели на корте более трех часов, но не успели доиграть второй сет. Зверев покинул корт в инвалидной коляске.

Надаль пробился в финал Открытого чемпионата Франции в пятницу в день своего 36-летия. Он является рекордсменом по количеству титулов, завоеванных на турнирах «Большого шлема» (21) и 13-кратным чемпионом «Ролан Гаррос».

Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
Рафаэль Надаль
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