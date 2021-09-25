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Радукану сыграла с герцогиней Кембриджской

01:58

Победительница US Open Эмма Радукану сыграла в теннис с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.

Матч между 18-летней теннисисткой и 39-летней супругой герцога прошел в Национальном теннисном центре в Рохемптоне. Они сыграли в паре.

Также в мероприятии приняли участие чемпион US Open в паре и миксте Джо Солсбери и победители среди игроков-колясочников Гордон Райд и Алфи Хьюитт.

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Евгений Козинов все материалы автора

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