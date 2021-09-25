Радукану сыграла с герцогиней Кембриджской
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Победительница US Open Эмма Радукану сыграла в теннис с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.
Матч между 18-летней теннисисткой и 39-летней супругой герцога прошел в Национальном теннисном центре в Рохемптоне. Они сыграли в паре.
Также в мероприятии приняли участие чемпион US Open в паре и миксте Джо Солсбери и победители среди игроков-колясочников Гордон Райд и Алфи Хьюитт.
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