Радукану рассказала о травме, из-за которой может пропустить Australian Open-2023

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала неудачное начало сезона-2023.

20-летняя спортсменка на турнире в Окленде поскользнулась на корте во время матча второго круга и повредила лодыжку. В итоге ей пришлось сняться с игры против Виктории Кузьмовой (6:0, 5:7, отказ).

«Честно говоря, было безумно обидно, потому что я прекрасно чувствовала себя перед сезоном и была очень довольна физподготовкой. Это был несчастный случай, и я не знаю, как могла бы это предотвратить. Если честно, я не забегаю далеко вперед и просто стараюсь каждый день добиваться как можно большего прогресса.

Посмотрим, надеюсь, к старту Australian Open я буду в порядке и готова. Но мы просто живем сегодняшним днем и не ждем слишком многого на данном этапе», — приводит слова Радукану Reuters.

Соревнования основной сетки Australian Open пройдут с 16 по 29 января.