Радукану проиграла Ковинич и вылетела с Australian Open

Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла выйти в третий круг Australian Open.

Во втором круге Радукану проиграла Данке Ковинич из Черногории в трех сетах — 4:6, 6:4, 3:6. Отметим, что нынешний розыгрыш Australian Open стал дебютным для британки, которая выиграла US Open в сентябре прошлого года.

В третьем круге Ковинич встретится с победителем матча Симона Халеп (Румыния, 14) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Данка Ковинич (Черногория) — Эмма Радукану (Великобритания, 17) — 6:4, 4:6, 6:3