Радукану проиграла Ковинич и вылетела с Australian Open
Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла выйти в третий круг Australian Open.
Во втором круге Радукану проиграла Данке Ковинич из Черногории в трех сетах — 4:6, 6:4, 3:6. Отметим, что нынешний розыгрыш Australian Open стал дебютным для британки, которая выиграла US Open в сентябре прошлого года.
В третьем круге Ковинич встретится с победителем матча Симона Халеп (Румыния, 14) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Данка Ковинич (Черногория) — Эмма Радукану (Великобритания, 17) — 6:4, 4:6, 6:3
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