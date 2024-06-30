Радукану поделилась ожиданиями от матча с Александровой на Уимблдоне

Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, чего ждет от предстоящего матча первого круга на Уимблдоне с россиянкой Екатериной Александровой. Она считает, что спортсменка опытнее ее.

«Ожидаю очень сложный матч. Думаю, я буду полным аутсайдером, так как она намного старше, намного опытнее, занимает гораздо более высокое место в рейтинге», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Уимблдон состоится с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой является чешка Маркета Вондроушова.