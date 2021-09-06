Радукану обыграла Роджерс и вышла в 1/4 финала US Open
6 сентября 2021, 23:08
Британская теннисистка Эмма Радукану победила американку Шелби Роджерс (6:2, 6:1) в матче 1/8 финала US Open в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и семь минут. В 1/4 финала Радукану сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Шелби Роджерс (США) — 6:2, 6:1
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю