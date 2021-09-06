Радукану обыграла Роджерс и вышла в 1/4 финала US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану победила американку Шелби Роджерс (6:2, 6:1) в матче 1/8 финала US Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и семь минут. В 1/4 финала Радукану сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Шелби Роджерс (США) — 6:2, 6:1