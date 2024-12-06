Пятеро россиян заявлены в мужскую сетку Открытого чемпионата Австралии-2025

Стали известны заявочные листы в мужскую сетку Открытого чемпионата Австралии 2025 года.

В турнире примут участие пятеро российских теннисистов: Даниил Медведев (5-й номер рейтинга АТР), Андрей Рублев (8), Карен Хачанов (19), Роман Сафиуллин (60) и Павел Котов (86).

Первым «сеяным» «мейджора» стал итальянец Янник Синнер. Второй номер «посева» у немца Александра Зверева, третий — у испанца Карлоса Алькараса.

Australian Open-2025 пройдет с 12 по 26 января. В сезоне-2024 турнир «Большого шлема» в Австралии выиграл Синнер, который в финале одержал победу над Медведевым.