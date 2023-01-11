Пять россиянок вышли в финал квалификации Australian Open-2023

Пять российских теннисисток вышли в финал квалификации Australian Open-2023.

За выступление на турнире «Большого шлема» поборются Оксана Селехметьева, Эрика Андреева, Диана Шнайдер, Анастасия Тихонова и Полина Кудерметова. Еще одна представительница России Элина Аванесян не смогла пройти в финал, проиграв американке Софи Чанг (3:6, 7:5, 3:6).

Также в квалификации Australian Open-2023 будет русский финал: Тихонова и Шнайдер сыграют друг против друга.

Отметим, что в финале квалификации Australian Open-2022 принимало участие только две российские теннисистки — Аванесян и Камилла Рахимова.