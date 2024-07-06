Де Минаур вышел в четвертый круг Уимблдона на снятии соперника

Австралийский теннисист Алекс де Минаур стал участником четвертого круга Уимблдона-2024.

В третьем раунде 9-я ракетка мира должен был сыграть с квалифаером Люкой Пуйем. Однако француз снялся с матча еще до его начала.

Следующим соперником де Минаура станет либо Артур Филс из Франции, либо россиянин Роман Сафиуллин.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — Люка Пуй (Франция, Q) — 0:0 отказ 2-го игрока