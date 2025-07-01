Путинцева требовала удалить с трибуны зрителя на Уимблдоне: «У него может быть нож»

Бывшая российская теннисистка Юлия Путинцева, представляющая Казахстан, потребовала удалить зрителя с трибуны во время матча с американкой Амандой Анисимовой в первом круге Уимблдона.

В начале игры 30-летняя спортсменка подошла к судье на вышке и пожаловалась на поведение болельщика.

— Можете его вывести? Я не буду продолжать, пока он не уйдет. Такие люди опасны, он сумасшедший, у него может быть нож, — сказала Путинцева.

После этого судья обратился к охране, и в скором времени игра была возобновлена.

Путинцева не взяла ни одного гейма в матче с Анисимовой — 0:6, 0:6. Во втором круге американка сыграет с мексиканкой Ренатой Сарасуа.