Путинцева обыграла Мартич в 1/8 финала US Open
22:18
Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева обыграла хорватку Петру Мартич (6:3, 2:6, 6:4) в матче 1/8 финала US Open в женском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 29 минут. В 1/4 финала Путинцева сыграет с американкой Дженифер Брэди.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Юлия Путинцева (Казахстан, 23) — Петра Мартич (Хорватия, 8) — 6:3, 2:6, 6:4