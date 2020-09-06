Путинцева обыграла Мартич в 1/8 финала US Open

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева обыграла хорватку Петру Мартич (6:3, 2:6, 6:4) в матче 1/8 финала US Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 29 минут. В 1/4 финала Путинцева сыграет с американкой Дженифер Брэди.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Юлия Путинцева (Казахстан, 23) — Петра Мартич (Хорватия, 8) — 6:3, 2:6, 6:4