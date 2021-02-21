«Учись, Даня...». Болельщики назвали причину поражения Медведева от Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии. В финале первая ракетка мира обыграл первую ракетку России Даниила Медведева.

Встреча, которая продолжалась 1 час 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского теннисиста.

Болельщики признали закономерность поражения россиянина.

МаратХ: «Сам себе Даня проиграл. Такого Джоковича надо было выигрывать, устал он сильно в третьем сете».

Protch: «После первого же сета стало ясно, что шансов на победу у Медведева даже меньше, чем блохе прокормиться на спине каменного льва».

ajax1965: «Медведев совсем не впечатлил, либо усталость, либо Джокович на голову выше, неинтересно было, у Медведева в арсенале существенного козыря не было».

Piter OneLove: «Как то поплыл Даня...с середины второго сета...так и не может успокоиться и начать играть в свой теннис с минимальным количеством невынужденных».

Отдельно любители тенниса отметили, что россиянин не справился психологически в столь ответственном матче.

Игорь: «В одну калитку! Учись, Даня, как играть решающие игры и нервы подлечи».

krinf15: «Увы... Даня сегодня оказался не готов психологически! От слова совсем!»

Greyk: «В прошлом году еще казалось, что Данька научился справляться со своими психами. Оказывается, пока ещt нет. Жаль. Будем ждать».

george64: «Медведев проиграл не Джоковичу. Медведев проиграл сам себе. К сожалению, Даниила не было сегодня на корте».

hant64: «Худшая игра Медведева на турнире. И это в финале. Психология в теннисе — это половина победы».