«Учись, Даня...». Болельщики назвали причину поражения Медведева от Джоковича
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии. В финале первая ракетка мира обыграл первую ракетку России Даниила Медведева.
Встреча, которая продолжалась 1 час 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского теннисиста.
Болельщики признали закономерность поражения россиянина.
МаратХ: «Сам себе Даня проиграл. Такого Джоковича надо было выигрывать, устал он сильно в третьем сете».
Protch: «После первого же сета стало ясно, что шансов на победу у Медведева даже меньше, чем блохе прокормиться на спине каменного льва».
ajax1965: «Медведев совсем не впечатлил, либо усталость, либо Джокович на голову выше, неинтересно было, у Медведева в арсенале существенного козыря не было».
Piter OneLove: «Как то поплыл Даня...с середины второго сета...так и не может успокоиться и начать играть в свой теннис с минимальным количеством невынужденных».
Отдельно любители тенниса отметили, что россиянин не справился психологически в столь ответственном матче.
Игорь: «В одну калитку! Учись, Даня, как играть решающие игры и нервы подлечи».
krinf15: «Увы... Даня сегодня оказался не готов психологически! От слова совсем!»
Greyk: «В прошлом году еще казалось, что Данька научился справляться со своими психами. Оказывается, пока ещt нет. Жаль. Будем ждать».
george64: «Медведев проиграл не Джоковичу. Медведев проиграл сам себе. К сожалению, Даниила не было сегодня на корте».
hant64: «Худшая игра Медведева на турнире. И это в финале. Психология в теннисе — это половина победы».
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