Россиянин Даниил Медведев после победы в полуфинале US Open над болгарином Григором Димитровым поделился мнением о сопернике по титульному матчу Рафаэле Надале.

— Говоря о Рафе, трудно найти слова, — цитирует Reuters Медведева. — Он один из величайших чемпионов в истории нашего спорта. Просто машина,зверь на площадке.

Это лето было таким быстрым и долгим одновременно. Долгим, потому что я сыграл так много матчей. Быстрым, потому что у меня не было ни минуты, чтобы просто сесть, оглянуться назад и сказать: «Хорошо, я сделал удивительные вещи».

Рафаэль Надаль: «Медведев — самый сильный соперник для финала»