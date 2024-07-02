Прошлогодняя победительница Уимблдона вылетела в первом круге впервые за 30 лет

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова проиграла на старте Уимблдона-2024 представительнице Испании Джессике Бусас Манейро со счетом 4:6, 2:6.

Вондроушова стала первой теннисисткой на Уимблдоне за последние 30 лет, которая после прошлогоднего финала не смогла преодолеть барьер первого круга. В последний раз это не удавалось немке Штеффи Граф в 1994 году.

Во втором круге Уимблдона-2024 Манейро сыграет с победительницей встречи Кристина Букша (Испания) — Ана Богдан (Румыния).