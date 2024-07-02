Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:16

Прошлогодняя победительница Уимблдона вылетела в первом круге впервые за 30 лет

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова проиграла на старте Уимблдона-2024 представительнице Испании Джессике Бусас Манейро со счетом 4:6, 2:6.

Вондроушова стала первой теннисисткой на Уимблдоне за последние 30 лет, которая после прошлогоднего финала не смогла преодолеть барьер первого круга. В последний раз это не удавалось немке Штеффи Граф в 1994 году.

Во втором круге Уимблдона-2024 Манейро сыграет с победительницей встречи Кристина Букша (Испания) — Ана Богдан (Румыния).

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/11/5/
Теннис
Уимблдон
Маркета Вондроушова
0
Читайте также
Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта
Парламентские выборы во Франции могут повлиять на проведение Олимпиады
Минобороны Грузии подтвердило гибель пилота при крушении военного самолета
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024
Хуркач вышел во второй круг Уимблдона
Матчи Рублева и Самсоновой прерваны из-за дождя. Онлайн-трансляция Уимблдона
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 2 июля: Карацев — Хачанов, матчи Рублева, Джоковича и Сафиуллина
Прошлогодняя финалистка Уимблдона Вондроушова проиграла в матче первого круга
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 2 июля: матчи Потаповой, Самсоновой, Кудерметовой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 2 июля: Карацев — Хачанов, матчи Рублева, Джоковича и Сафиуллина

Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости