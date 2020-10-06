Прокуратура открыла расследование по поводу возможного договорного матча на Roland Garros c участием россиянки

Французская прокуратура открыла расследование по поводу возможного договорного матча на Roland Garros с участием российской теннисистки Яны Сизиковой, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в правоохранительные органы обратились представители букмекерских контор. Внимание букмекеров привлекли подозрительные ставки на матч первого круга парного турнира Roland Garros, в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл уступили Марии Циг и Кристине-Андрее Муту (6:7, 4:6). Ставки были сделаны на поражение Сизиковой и Бренгл в пятом гейме второго сета. Россиянка подавала в гейме и сделала две двойных ошибки, вместе с Бренгл они проиграли гейм всухую.

Точная сумма ставок неизвестна, однако сообщается, что она составляет несколько сотен тысяч евро.