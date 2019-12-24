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Призовой фонд Australian Open возрос до рекордных 49 миллионов долларов

11:31

Призовой фонд Australian Open в 2020 году составит 49,1 миллионa долларов, (71 миллион австралийских долларов) cообщается на официальном сайте турнира. Эта сумма является рекордной.

Уточняется, что при проигрыше как в первом круге квалификации так и в основной сетке теннисисты станут получать больше на 33%. При этом размер призовых для победителя останется прежним — 2,85 миллиона долларов.

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