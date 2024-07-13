Принцесса Уэльская посетит финал Уимблдона

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон будет присутствовать на финале Уимблдона среди мужчин, сообщает DailyMail. В решающей встрече сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Организаторы разработали план действий на случай, если принцесса не сможет выйти на поле из-за продолжающегося профилактического лечения рака.

22 марта Кейт Миддлтон выпустила видео, где рассказала, что больна раком и начала курс профилактической химиотерапии. Она также пояснила, что онкология была обнаружена в ходе анализов после перенесенной в январе операции на брюшной полости.

Женский финал между Барборой Крейчиковой (Чехия) и итальянкой Ясмин Паолини Миддлтон не сможет посетить.

У Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии