Приданкина вышла в полуфинал квалификации Australian Open

Российская теннисистка Елена Приданкина обыграла француженку Диан Парри в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии-2026 — 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 30 минут.

Приданкина сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Парри 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В полуфинале квалификации 20-летняя россиянка сыграет с победительницей пары Лилли Таггер (Австрия) — Синью Гао (Китай).