Президент Сербии выразил поддержку Джоковичу, которого не пустили в Австралию

Президент Сербии Александар Вучич поддержал теннисиста Новака Джоковича. Ранее спортсмену не разрешили въезд в Австралию.

«Я только что завершил телефонный разговор с Новаком Джоковичем, — написал президент в Instagram. — Я сказал нашему Новаку, что вся Сербия с ним и что наши власти принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста мира. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду. Во всем остальном Новак силен, как мы прекрасно знаем».

Сообщение президента было опубликовано еще до того, как было принято решение о депортации Джоковича.