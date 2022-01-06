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Президент Сербии выразил поддержку Джоковичу, которого не пустили в Австралию

02:16
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Президент Сербии Александар Вучич поддержал теннисиста Новака Джоковича. Ранее спортсмену не разрешили въезд в Австралию.

«Я только что завершил телефонный разговор с Новаком Джоковичем, — написал президент в Instagram. — Я сказал нашему Новаку, что вся Сербия с ним и что наши власти принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста мира. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду. Во всем остальном Новак силен, как мы прекрасно знаем».

Сообщение президента было опубликовано еще до того, как было принято решение о депортации Джоковича.

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Евгений Петров все материалы автора
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