Президент Олимпийского комитета Сербии раскритиковал правительство Австралии за отношение к Джоковичу

Президент Олимпийского комитета Сербии Божидар Малькович раскритиковал правительство Австралии за отношение к теннисисту Новаку Джоковичу.

«В Сербии никогда не относились к великим чемпионам таким образом. Мне кажется, что это уже просто издевательство. Его уже дважды отпускали, но затем снова предъявляли какие-то надуманные претензии», — цитирует Мальковича Marca.

Спортсмен прибыл в Австралию для участия в Australian Open. Невакцинированный серб не смог пройти паспортный контроль по прибытии в страну и был помещен в иммиграционный изолятор. Первая ракетка мира обжаловал решение пограничных служб в Федеральном окружном суде, который в понедельник отменил решение об аннулировании австралийской визы Джоковича.