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Президент Олимпийского комитета Сербии раскритиковал правительство Австралии за отношение к Джоковичу

12:22
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Президент Олимпийского комитета Сербии Божидар Малькович раскритиковал правительство Австралии за отношение к теннисисту Новаку Джоковичу.

«В Сербии никогда не относились к великим чемпионам таким образом. Мне кажется, что это уже просто издевательство. Его уже дважды отпускали, но затем снова предъявляли какие-то надуманные претензии», — цитирует Мальковича Marca.

Спортсмен прибыл в Австралию для участия в Australian Open. Невакцинированный серб не смог пройти паспортный контроль по прибытии в страну и был помещен в иммиграционный изолятор. Первая ракетка мира обжаловал решение пограничных служб в Федеральном окружном суде, который в понедельник отменил решение об аннулировании австралийской визы Джоковича.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Новак Джокович и Australian Open: власти Австралии аннулировали визу, депортация и суд теннисиста, последние новости, подробности