Президент МОК Бах пожелал скорейшего выздоровления теннисисту Александру Звереву

Президент МОК Томас Бах прокомментировал травму немецкого теннисиста Александра Зверева, полученную в матче с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Дорогой Александр Зверев, всего тебе наилучшего. Надеюсь скоро снова увидеть тебя на корте», — цитирует Баха Twitter МОК.