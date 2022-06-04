Президент МОК Бах пожелал скорейшего выздоровления теннисисту Александру Звереву
Президент МОК Томас Бах прокомментировал травму немецкого теннисиста Александра Зверева, полученную в матче с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос».
«Дорогой Александр Зверев, всего тебе наилучшего. Надеюсь скоро снова увидеть тебя на корте», — цитирует Баха Twitter МОК.
После снятия Зверева Надаль со счетом 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал турнира. Во втором сете немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Корт ему пришлось покидать на инвалидной коляске.
Новости