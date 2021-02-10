Тарпищев ожидает, что Потапова составит конкуренцию Серене Уильямс

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча третьего круга Australian Open между россиянкой Анастасией Потаповой и американкой Сереной Уильямс.

«Настя после травмы обрела себя, играет в темповой теннис. Несколько не хватает разнообразия, как и у всех молодых. Но темп она держит. Матч с Сереной интересен по той причине, что Серена играет очень быстро и мощно по скорости полета мяча. Если Потапова справится с ее скоростью и будет играть длинно, то может составить конкуренцию Серене. Надо держать подачу, по скорости полета мяча Настя тоже играет в темповой теннис, поэтому матч и интересен», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Потапова в двух сетах переиграла Тимеу Бабош из Венгрии (6:2, 6:4), а Уильямс обыграла сербку Нину Стоянович (6:3, 6:0). Матч запланирован на 12 февраля.

(Сергей Федоров)