Тарпищев: «Российские теннисисты поддерживают форму во время Уимблдона»

Тарпищев заявил, что российские теннисисты поддерживают форму во время Уимблдона

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты поддерживают форму во время Уимблдона и будут готовы к US Open.

Напомним, что по решению организаторов Уимблдона теннисисты из России и Белоруссии пропускают турнир.

«Российские теннисисты поддерживают форму и тренируются во время Уимблдона, — приводит слова Тарпищева ТАСС. — Возможно, кто-то сыграет в каком-нибудь показательном турнире. Но в целом за две недели, что идет Уимблдон, растренированности не должно быть. Плюс можно уже начинать готовиться к US Open».

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля. US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября. Организаторы разрешили участвовать россиянам и белорусам.