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Сегодня, 14:14

Тарпищев: «Российские теннисисты поддерживают форму во время Уимблдона»

Тарпищев заявил, что российские теннисисты поддерживают форму во время Уимблдона
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты поддерживают форму во время Уимблдона и будут готовы к US Open.

Напомним, что по решению организаторов Уимблдона теннисисты из России и Белоруссии пропускают турнир.

«Российские теннисисты поддерживают форму и тренируются во время Уимблдона, — приводит слова Тарпищева ТАСС. — Возможно, кто-то сыграет в каком-нибудь показательном турнире. Но в целом за две недели, что идет Уимблдон, растренированности не должно быть. Плюс можно уже начинать готовиться к US Open».

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля. US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября. Организаторы разрешили участвовать россиянам и белорусам.

Источник: https://tass.ru/sport/15056369
Теннис
US Open
Wimbledon
Шамиль Тарпищев
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