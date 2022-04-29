Тарпищев о допуске россиян на «Ролан Гаррос»: «ATP и WTA за то, чтобы наши спортсмены играли»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в диалоге с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о допуске российских теннисистов на турнир «Ролан Гаррос».

«Это не секрет, что на «Ролан Гарросе» смогут выступать наши спортсмены.

Могут ли еще возникнуть какие-то проблемы? Все проблемы сейчас у нас от властей стран, которые мы не можем прогнозировать. Но ATP и WTA за то, чтобы наши спортсмены играли», — сказал Тарпищев «СЭ».

20 апреля организаторы Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.